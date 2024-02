Serie A, Lecce: Brancolini e Dermaku infortunati

FRANCESCO LOIACONO - In Serie A nel Lecce il secondo portiere Federico Brancolini e il difensore albanese Kastriot Dermaku si sono infortunati durante gli allenamenti. Il primo ha riportato una lesione al menisco e sarà operato, il secondo ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Brancolini rientrerà tra un mese, alla fine di marzo, per Dermaku invece la stagione è finita.

Al posto di Brancolini andrà in panchina come secondo portiere il finlandese Jasper Samooja, mentre Dermaku sarà sostituito da Federico Baschirotto. Brancolini non ha mai giocato in questa stagione nei salentini e nella sua carriera è stato titolare nella Fiorentina Primavera. Dermaku non ha disputato neanche una partita in questo torneo e nella sua carriera ha giocato nel Parma, nel Cosenza, nella Lucchese, nel Pavia, nell’ Empoli e nel Melfi.