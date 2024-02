Notte Stellata a Trani: a Casa Sgarra il 26 febbraio brillano nove stelle Michelin di Puglia

TRANI - Sarà trapuntata di stelle la notte del prossimo lunedì 26 febbraio a Trani. “Casa Sgarra” a Trani crea un memorabile convivio con nove eccellenze della cucina di élite, insignite del prestigioso riconoscimento della Guida Michelin. L’imperdibile proposta augurale per il 2024 chiama all’opera la fantasia creativa e il talento, la tecnica superiore e le pregiate materie prime utilizzate da grandi chef dei ristoranti stellati di Puglia, in un tour affascinante quanto prelibato tra i territori che compongono il sublime mosaico del gusto pugliese dall’antipasto al dessert.I padroni di casa di Casa Sgarra di Trani (Bt), con lo stellato andriese Felice Sgarra in testa, chiamano al parterre de rois - dal nord al sud della regione - i delicati e intensi sapori della “Porta di Basso” di Domenico Cilenti a Peschici (Fg), il tranese “Quintessenza” con il valente Stefano Di Gennaro e le sue gustose scelte di elevata stagionalità; “Angelo Sabatelli” di Putignano (Ba) e il suo premio speciale “Passion Dessert” della stessa bibbia rossa Michelin; il moderno e accattivante progetto del “Pashà” di Conversano (Ba) del patron Antonello Magistà con lo chef Antonio Zaccardi; il “Casamatta” di Manduria (Ta) dello chef Pietro Penna e la sua rinomata cucina sostenibile a km0, la prima in Puglia ad essere premiata con la Stella Verde; “Già sotto l’Arco” a Carovigno (Br) dell’abile chef Teresa Galeone, ascesa nell’empireo della Michelin da più di venti anni; il “Due Camini” di Savelletri (Br) con le prelibatezze dello chef Domingo Schingaro e Bros’ di Lecce di Floriano Pellegrino e Isabella Potì, con la sua squisita pasticceria.La storia di famiglia sul Lungomare Cristoforo Colombo della bellissima Trani, con l’haute cuisine di Felice Sgarra e l’impeccabile accoglienza dei fratelli Riccardo e Roberto, non è solo un caleidoscopio di piatti originali e creativi con i profumi del mare e della terra di Puglia, ma un laboratorio di idee e iniziative per la promozione della straordinaria cucina di eccellenza e della cultura enogastronomica del nostro territorio, così tanto sfaccettato tra le province pugliesi e così incredibilmente ricco.L’invito rivolto agli stellati della regione è un nobile intento di collaborazione e confronto per una crescita comune in un’ottica di cooperazione, che scaccia le piccole e meschine rivalità tra ristoranti unanimemente considerati tra i migliori del territorio. La grande bellezza della Puglia non ha bisogno di particolari veicoli per esportare il suo appeal, ma i grandi ristoranti sono un notevole richiamo.Il menu creato di concerto dai maestri della Puglia è un autentico paradiso del palato. Si parte con i blinis del “Casamatta” di Manduria che sposano lo scampo con il succo della passione e il finocchietto selvatico. L’antipasto dello chef e patron dell’omonimo “Angelo Sabatelli” di Putignano prevede invece la verza maturata, con il tocco raffinato della senape, del miele e del polline. La morbida e spalmabile ricotta forte “scante” si sposa egregiamente con il carciofo arrostito, il sesamo nero e l’arancia, nell’idea sopraffina del “Quintessenza” di Trani. Il magnifico risotto di “Già sotto l’Arco” di Carovigno accoglie i peperoni gialli, la raffinata fonduta di scamorza affumicata e la ghiotta ceviche di ombrina. Il genio creativo di Felice Sgarra porta in tavola i suoi sontuosi cappellacci in brodo, seguiti dall’anguilla con bieta e l’esotico topinambur dei “Due Camini” di Savelletri. Un altro assaggio memorabile di un menu di alta scuola è quello della “Porta di Basso” di Peschici, con il Capocollo nero di Troia abbinato ai tuberi e il sentore dell’arancia bruciata.Dulcis in fundo lo straordinario dessert di cioccolato e banana ‘niura’, a cura del leccese “Bros”.La notte stellata di Casa Sgarra assicura etichette locali e nazionali di assoluto riguardo e bollicine scelte nella grande cena del 26 febbraio, a partire dalle ore 20.30.I migliori amatori della cucina stellata sono pronti a prenotare con largo anticipo, per un viaggio dei sensi destinato agli eletti.