Nuovo ceppo di xylella: FdI Puglia richiama sulle conseguenze del passato

BARI - La recente comparsa di un nuovo ceppo di Xylella nella regione pugliese ha sollevato serie preoccupazioni tra i cittadini e gli attori del settore agricolo. Fratelli d'Italia, tramite un comunicato ufficiale, ha richiamato l'attenzione sulle lezioni apprese dagli errori commessi nel passato e ha esortato a un'azione tempestiva per eradicare il pericoloso batterio.L'esperienza passata, segnata dalla devastazione causata dalla Xylella negli uliveti pugliesi e dalle controversie politiche che ne sono derivate, ha reso evidente l'importanza di agire prontamente di fronte a una minaccia di tale portata. Fratelli d'Italia ha ribadito la necessità di evitare ritardi e inerzie, facendo riferimento al tempo perso nel corso della precedente legislatura, quando il presidente Michele Emiliano sembrava esitare nell'affrontare la situazione con la necessaria determinazione.La formazione politica ha espresso apprensione riguardo alla possibilità che interessi politici possano influenzare le decisioni relative alle misure da adottare contro la Xylella, evidenziando la priorità di proteggere l'agricoltura e le produzioni vitali per il territorio pugliese.Inoltre, Fratelli d'Italia ha sottolineato l'urgenza di eradicare il nuovo ceppo di Xylella, che minaccia non solo le coltivazioni di ulivi, ma anche altre produzioni di fondamentale importanza economica per la regione, come le mandorle, l'uva e gli alberi da frutta.In conclusione, Fratelli d'Italia si è dichiarata pronta a sostenere qualsiasi azione mirata a contrastare l'avanzata del batterio, rimarcando l'importanza di agire con determinazione e celerità per proteggere l'agricoltura e il territorio pugliese da ulteriori danni.