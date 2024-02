Ocratossina A oltre i limiti, richiamato caffè macinato

Il caffè richiamato è stato prodotto dall’azienda Torrefazione Lucchese del Caffè Srl con stabilimento in via delle Piagge 1535 a Lucca. Per precauzione Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda di non consumare il caffè venduto con il formato e il numero di lotto indicato e a restituirlo al punto vendita d’acquisto per il rimborso.

LECCE - La catena dei supermercati Todis, a tutela della salute dei consumatori, ha segnalato sul proprio sito internet, dedicato agli avvisi di richiamo dei prodotti, il richiamo in via precauzionale da parte del produttore di un lotto di caffè macinato arabica a marchio Arte delle specialità per la potenziale presenza di ocratossina A oltre i limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in lattine da 250 grammi con il numero di lotto LG 24T e il termine minimo di conservazione del 10/2025.