Pallanuoto maschile, Italia in finale mondiale. Spagna battuta 8-6

L'Italia di pallanuoto maschile conquista per l'ottava volta la finale mondiale. Il Settebello guidato da Sandro Campagna, già qualificato al torneo olimpico di Parigi 2024, ha battuto 8-6 la Spagna, campione d'Europa in carica. Gli azzurri affronteranno la vincente di Francia-Croazia nella finalissima in programma alle 15.30 di sabato 17 febbraio 2024 a Doha (Qatar), dove potranno conquistare il quinto alloro mondiale dopo quelli conquistati nel 1978, 1994, 2011 e 2019.