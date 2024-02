Anci Puglia: 'Solidarietà al consigliere comunale di San Paolo di Civitate minacciato'

BARI - Fiorenza Pascazio, Presidente di Anci Puglia, insieme al Vicepresidente Noè Andreano, ha espresso solidarietà e vicinanza a Francesco Marino, Consigliere comunale di San Paolo di Civitate, dopo che è stata recapitata una lettera contenente minacce personali per scoraggiare la sua eventuale candidatura alle prossime elezioni amministrative.In un momento in cui la democrazia e la libertà di espressione sono valori fondamentali, qualsiasi tentativo di condizionare la libera partecipazione al processo elettorale deve essere fermamente contrastato. Anci Puglia si schiera a difesa di tali principi, sottolineando che nessuna azione illecita dovrebbe minare il diritto di voto e la possibilità di candidatura delle persone.La solidarietà espressa dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) regionale dimostra l'importanza di difendere la democrazia e garantire un clima politico libero da minacce e intimidazioni. La tutela dei diritti civili e della partecipazione democratica rimane una priorità per Anci Puglia e per l'intero panorama politico locale.