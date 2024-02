Parità di genere e violenza sulle donne, Confindustria Lecce e Global Thinking Foundation siglano protocollo

LECCE - Confindustria Lecce e Global Thinking Foundation ETS hanno siglato oggi presso la sede dell’Associazione degli Industriali un Protocollo d’intesa che vedrà le due Organizzazioni collaborare per l’indipendenza finanziaria e il benessere economico di genere, la promozione della parità, la valorizzazione del talento femminile, il contrasto alla violenza di genere su più livelli: informativo, formativo e preventivo. - Confindustria Lecce e Global Thinking Foundation ETS hanno siglato oggi presso la sede dell’Associazione degli Industriali un Protocollo d’intesa che vedrà le due Organizzazioni collaborare per l’indipendenza finanziaria e il benessere economico di genere, la promozione della parità, la valorizzazione del talento femminile, il contrasto alla violenza di genere su più livelli: informativo, formativo e preventivo.





Le attività oggetto dell’iniziativa riguardano la lotta alle discriminazioni e stereotipi di genere e la prevenzione della violenza. Si tratta di iniziative ad alto impatto sociale che portano verso una responsabilità consapevole e condivisa, da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, all’interno di imprese impegnate in un percorso di sostenibilità e certificazioni di ampio respiro. Il contributo della componente sociale dell’ESG può essere meno intuitivo rispetto a quello dei fattori ambientali, o addirittura della governance, ma non è meno cruciale. Le aziende che non hanno a cuore un concetto di capitale umano e di benessere economico e individuale difficilmente riescono a migliorare l’ambiente di lavoro e renderlo produttivo in una prospettiva di crescita culturale dell’organico verso questi temi. Una forza lavoro, motivata da un welfare sociale attento a temi più inclusivi, proietta l’azienda verso un’ottimizzazione delle relazioni commerciali di tutta la filiera rendendola più competitiva.





"È con soddisfazione che oggi annunciamo la firma di un Protocollo d'Intesa tra Confindustria Lecce e Global Thinking Foundation ETS - afferma il presidente degli industriali Valentino Nicolì - un accordo che segna un passo significativo verso la promozione dell’indipendenza finanziaria, del benessere economico e della parità di genere e il contrasto alla violenza soprattutto sulle donne. Questo partenariato riflette il nostro impegno concreto nel favorire un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso, nel quale tutti possano contribuire al successo delle imprese senza essere frenati da discriminazioni o vincolati da stereotipi di genere. La realizzazione di iniziative che affrontino le radici della disparità di genere e promuovano la prevenzione della violenza è un passo fondamentale verso la costruzione di una società più equa e giusta, nella quale ciascuno, realizzandosi attraverso un lavoro degno e un contesto lavorativo solidale, potrà dare il proprio contributo di crescita sociale e sviluppo economico. Il nostro intento è quello di rafforzare questo approccio all’interno delle imprese, in quanto le aziende che si preoccupano del benessere dei loro collaboratori e dipendenti sono destinate a diventare più competitive e resilienti".





"Global Thinking Foundation – dice la presidente Claudia Segre - è impegnata al fianco delle Associazioni di Categoria per garantire percorsi di crescita della partecipazione lavorativa femminile e di contrasto alla violenza economica. Insieme con Confindustria Lecce ed a sostegno delle imprese che in questo territorio hanno dimostrato uno straordinario dinamismo nei confronti della sostenibilità e verso la parità di genere, questa partnership tra terzo settore e settore privato vuole enfatizzare la parte sociale della responsabilità aziendale, che diventa un tassello imprescindibile nei confronti di un impegno comune per uno sviluppo sostenibile del Paese".