Passeggero ubriaco e aggressivo durante il volo dà una testata all'assistente di volo della Emirates Airlines

DUBAI - Il passeggero ubriaco e aggressivo durante il volo da una testata all'assistente di volo della Emirates Airlines. Ecco il video della risposta eroica dell'equipaggio che lo mette KO e poi su una sedia a rotelle. Ogni anno, l'equipaggio della Emirates riceve un corso di Taekwondo per imparare come trattenere efficacemente i passeggeri in questi casiUn video di un passeggero che prende a testate un assistente di volo colpendolo in faccia è circolato online domenica mattina 25 febbraio. L'incidente è avvenuto durante un volo da Dubai, Emirati Arabi Uniti a Islamabad, Pakistan. Poco dopo, con una veloce risposta eroica è stato messo KO dall’equipaggio e portato a terra ammanettato dopo averlo fatto accomodare su una sedie a rotelle. L’equipaggio ha poi raccolto elogi per aver gestito il passeggero ubriaco e aggressivo con un’azione rapida. I casi di comportamento distruttivo a bordo dei voli pongono sfide significative sia alle compagnie aeree che ai membri dell’equipaggio, mettendo a repentaglio la sicurezza e il comfort dei passeggeri e dell’equipaggio.In risposta, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, molte compagnie aeree danno priorità a programmi di formazione completi per dotare il proprio personale degli strumenti e delle tecniche necessarie per gestire incidenti indisciplinati con professionalità ed efficienza. Il proprietario della pagina social “ A Fly Guy's Cabin Crew ” spiega che, ogni anno, l'equipaggio della Emirates riceve un corso di Taekwondo per imparare come trattenere efficacemente i passeggeri in questi casi.