Pietro Petruzzelli ritira la sua candidatura a Sindaco di Bari: 'Non è un passo indietro'

BARI - L'assessore comunale Pietro Petruzzelli, in un intervento al Redentore, ha annunciato di aver ritirato la sua candidatura a Sindaco di Bari, decidendo di appoggiare quella di Vito Leccese. "Il mio non è un passo indietro. In politica contano le posizioni. Io ci ho provato seriamente e non ci sono riuscito. Il ceto politico ha deciso di non puntare su di me, nonostante il consenso dei cittadini. Tutti i sondaggi mi davano in testa, ho raccolto 5mila firme, ma il ceto politico ha scelto qualcun altro. La colpa è mia perché non sono riusciti a convincerli", ha dichiarato Petruzzelli