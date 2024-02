BARI - A partire dalle ore 08:00 del giorno 24 febbraio 2024 e per le successive 16 ore, si prevedono precipitazioni sparse, caratterizzate anche da rovesci o temporali, sui settori centro-meridionali della Puglia. Queste precipitazioni potrebbero presentarsi con quantitativi cumulati da puntualmente moderati a moderati, portando potenziali disagi e condizioni meteorologiche instabili nella regione.Parallelamente, dalle ore 08:00 del giorno 24 febbraio 2024, e per le successive 16 ore, è stata emessa un'allerta gialla per rischio idrogeologico su diverse aree della Puglia centrale adriatica, compresi i bacini del Lato e del Lenne, oltre alla Puglia centrale bradanica. Questa allerta meteo indica un potenziale pericolo di situazioni idrogeologiche critiche, come frane, smottamenti o allagamenti, a causa delle precipitazioni previste e dell'instabilità del terreno.