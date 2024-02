Protesta degli agricoltori a Bari: delusione per l'assenza del presidente Emiliano

- La protesta degli agricoltori a Bari ha visto quasi cinquecento operatori agricoli, supportati da circa cento trattori, invadere le strade della città in cerca di un incontro con il governatore Michele Emiliano e l'assessore all'agricoltura. Tuttavia, la delusione è stata grande quando gli agricoltori si sono resi conto che entrambi erano assenti dall'appuntamento concordato.Secondo quanto riferito dai coordinatori dei comitati spontanei, l'incontro era stato stabilito sin dal 14 febbraio e aveva ottenuto il permesso delle autorità locali, che avevano anche scortato gli agricoltori per raggiungere la Regione Puglia. Tuttavia, l'assenza del presidente Emiliano ha lasciato un senso di frustrazione e abbandono tra i manifestanti.La delegazione proveniente da Barletta, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia si è sentita inascoltata e ha considerato il viaggio fino a Bari come un'esperienza inutile e faticosa. Nonostante l'assenza del presidente, gli agricoltori hanno ribadito la loro determinazione a continuare la protesta, rifiutandosi di fare un passo indietro.Questa situazione mette in luce le tensioni esistenti tra gli agricoltori e le istituzioni regionali, evidenziando la necessità di un dialogo costruttivo e di un impegno concreto da parte delle autorità per affrontare le preoccupazioni e le richieste degli agricoltori. La protesta degli agricoltori continua, mentre si attendono sviluppi e possibili risposte dalle autorità regionali.