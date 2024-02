Incontri strategici di Fenailp per potenziare i servizi, si inizia da Bari in Puglia

BARI - Il vice presidente nazionale della Fenailp, nonché delegato per la Regione Puglia, Cosimo Lubes, si è incontrato con Francesco Cappelluti, delegato della città di Bari, già delegato del comune di Modugno, insieme a Blasi Oronzo dei Probiviri, grazie al lavoro svolto anche dal presidente provinciale di Bari metropolitana Giovanni Maringelli. - Il vice presidente nazionale della Fenailp, nonché delegato per la Regione Puglia, Cosimo Lubes, si è incontrato con Francesco Cappelluti, delegato della città di Bari, già delegato del comune di Modugno, insieme a Blasi Oronzo dei Probiviri, grazie al lavoro svolto anche dal presidente provinciale di Bari metropolitana Giovanni Maringelli.





Questa riunione ha segnato l'avvio di una collaborazione sinergica sul territorio del capoluogo regionale, mirata a potenziare i servizi offerti dall'Associazione.





L'incontro ha avuto luogo presso una delle più grandi sedi della Fenailp nel territorio, circa 400 mq, in una zona strategica affiancata da diversi enti pubblici. L'obiettivo principale di questo tour è stato ringraziare i delegati per il loro instancabile impegno e valutare l'operatività delle sedi, nonché pianificare ulteriori sviluppi attraverso le convenzioni già in essere.





La sede di Bari rappresenta un esempio significativo della crescente strutturazione dei servizi offerti dalla Fenailp. Essa è stata la prima apertura tra quelle già presenti in Puglia, offrendo una vasta gamma di servizi che vanno dall'assistenza al Patronato CAF, Conciliazione, convenzioni per tutte le utenze, fino ai prossimi servizi finanziari e assicurativi. Non da ultimo, sarà implementato anche un programma sulla formazione.





Questa iniziativa mira a concentrare una varietà di servizi utili alle imprese e non solo, consolidando la presenza e l'efficacia della Fenailp sul territorio. La collaborazione tra i delegati regionali e i presidenti provinciali è un passo avanti nella promozione del benessere e della consulenza per i cittadini e soprattutto per le imprese locali, promuovendo l'accesso a servizi chiave e contribuendo alla crescita sostenibile della comunità.