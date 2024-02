Rapina a Noicattaro: arrestato 36enne per aggressione a una anziana

NOICATTARO - Il 18 gennaio scorso, i Carabinieri della Stazione di Noicattaro sono intervenuti in soccorso di una anziana di 84 anni, vittima di una violenta rapina proprio davanti alla sua abitazione. Lo sconosciuto, senza alcun scrupolo, ha afferrato la donna e trascinato per alcuni metri al fine di strapparle la borsa. Fortunatamente, grazie alle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza nella zona, è stato possibile individuare il colpevole, un 36enne residente a Noicattaro e con precedenti penali.L'intervento dei Carabinieri e l'attività di indagine coordinata dall'A.G. di Bari hanno portato all'arresto dell'uomo, il quale è stato immediatamente associato al carcere di Bari al termine delle formalità di rito. Tuttavia, è importante sottolineare che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Si attendono ora l'interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell'indagato, onde accertare la sua effettiva colpevolezza nei reati contestati. Questo processo avverrà nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, in attesa di giungere a una conclusione definitiva sulla vicenda.