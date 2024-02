'Roba da incubi': muore calciatore colpito da un fulmine in campo

Un video ha catturato il momento agghiacciante in cui il giocatore è crollato mentre veniva colpito da un fulmine durante la partita in Indonesia intorno alle 16:20 ora locale di sabato 10 febbraio. La vittima, 34 anni, è stata portata d'urgenza in ospedale ma è morta tragicamente. L'uomo stava giocando una partita amichevole tra 2 FLO FC Bandung e FBI Subang allo stadio Siliwangi di Bandung, Giava occidentale. Nella terrificante clip, si vedono altri giocatori correre per portare la vittima fuori dal campo dopo che è caduta a terra. Secondo le notizie dei media locali PRFM, l'uomo respirava ancora mentre veniva portato in ospedale per cure mediche. Ma la vittima è stata subito dichiarata morta. Secondo quanto riferito, la sua maglia è stata strappata dal fulmine. Testimoni hanno riferito che il tempo era nuvoloso e aveva incominciato a cadere la pioggia. Da allora la clip dell'incidente è diventata virale online, con persone che si sono riversate nei commenti per inviare le loro condoglianze. Questo video arriverà alla FIFA e alle associazioni arbitrali di tutto il mondo” e non si tratta di un caso isolato. L’incidente, infatti, è avvenuto dopo che un altro fulmine ha colpito un campo di calcio durante una partita di coppa uccidendo un giocatore e ferendone altri sei in Brasile. La vittima è stata identificata come Caio Henrique de Lima Goncalves, 21 anni, dalla polizia di Santo Antonio da Platina. I media locali hanno riferito che è stato portato d'urgenza in ospedale dopo lo sciopero del 10 dicembre ma è morto poco dopo. Le agghiaccianti riprese video registrate pochi istanti dopo che una saetta ha colpito il campo di gioco, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, mostrano il campo disseminato di giocatori e arbitri colpiti che corrono disperatamente per portarli in salvo e ricevere cure mediche.