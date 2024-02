Rosazza, caposcorta di Delmastro: pistola sempre in mano a Pozzolo

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, il caposcorta ispettore della polizia Pablito Morello ha fornito alle autorità una testimonianza dettagliata dell'incidente avvenuto a Rosazza, nel biellese, dove un uomo straniero è deceduto a seguito di uno scontro tra un trattore agricolo e un'automobile. L'arma coinvolta nell'incidente, appartenente al deputato FdI Emanuele Pozzolo, sarebbe sempre stata in mano a quest'ultimo, come confermato da Morello agli inquirenti.Nelle sue dichiarazioni, il caposcorta ha ricostruito la scena dopo lo sparo, dichiarando di essere stato l'unico accanto a Pozzolo quando quest'ultimo ha accidentalmente lasciato cadere l'arma sul tavolo dopo il colpo. Morello ha affermato di aver preso l'arma per evitare che urtasse il tavolo, percependo ancora il calore e il fumo emanati dall'arma appena sparata. In seguito, ha assicurato di aver allontanato Pozzolo dall'arma rimasta sul tavolo e di aver collaborato ai soccorsi per il ferito.Secondo quanto emerso dagli esami sulle tracce di DNA trovate sull'arma, risulterebbero essere stati Pozzolo, Morello e il figlio di quest'ultimo a toccare la pistola. L'indagine continua per stabilire le circostanze esatte dell'incidente e le responsabilità coinvolte.