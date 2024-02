Trionfo di Oppenheimer ai Bafta 2024: sette statuette conquistate

LOS ANGELES - Gli Oscar si avvicinano e Oppenheimer si conferma come il film da battere, aggiudicandosi sette statuette ai Bafta 2024, inclusi i premi per miglior film, miglior regista e miglior attore protagonista. Il film ha già fatto parlare di sé dopo la vittoria ai Golden Globe, confermandosi ora come il favorito anche ai prestigiosi Bafta.Christopher Nolan ha ricevuto il premio come miglior regista per Oppenheimer, mentre Emma Stone si è aggiudicata il riconoscimento come miglior attrice protagonista per il suo ruolo in Povere Creature!. Oppenheimer ha trionfato anche nelle categorie miglior attore protagonista, con Cillian Murphy, e miglior attore non protagonista, con Robert Downey Jr.Tra i premiati ai Bafta 2024, da segnalare anche il film Povere Creature!, che ha visto Emma Stone vincitrice come miglior attrice protagonista.La cerimonia dei Bafta ha confermato l'eccellenza del cinema dell'anno, anticipando con grande attesa gli imminenti Oscar.