Sanremo: Sergio Endrigo per non dimenticare 'Il Giorno del Ricordo'

- Nella quinta e ultima serata del 74esimo del Festival di Sanremo è stato riservato un momento anche al "Giorno del Ricordo" e la cui ricorrenza è coincisa, per la data del 10 febbraio, con l'esibizione finale dei 30 cantanti in gara. Per ricordare l'esodo degli istriani, dei giuliano-dalmati e fiumani, sfuggiti ai massacri delle Foibe commessi dai Partigiani slavi agli ordini del Maresciallo Tito, è stato ricordato il cantautore Sergio Endrigo con una delle sue celebri canzoni.Nato a Pola nel 1933, Endrigo, nel febbraio 1947, a seguito delle vicende legate alla cessione dell'Istria da parte dell'Italia alla Jugoslavia, fu costretto ad abbandonare la città natale per trasferirsi come profugo prima a Brindisi e poi a Venezia. La Rai, quale Ente organizzatore del Festival di Sanremo, ha risposto così alle varie "richieste istituzionali" sollecitate nei giorni scorsi per commemorare questa ricorrenza civile.