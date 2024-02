Secondo anniversario dell'invasione russa in Ucraina: le iniziative in programma domani

BARI - A due anni dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, domani, sabato 24 febbraio, la bandiera ucraina sarà esposta sulla facciata di Palazzo di Città in segno di solidarietà con la popolazione ucraina.Sempre domani, alle ore 11, al Museo Civico, si svolgerà la proiezione del documentario “20 Days in Mariupol”, del giornalista ucraino, e premio Pulitzer, Mstyslav Chernov. All’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bari e promossa dall’associazione “Uniti per l’Ucraina”, parteciperanno il vicesindaco Eugenio Di Sciascio e l’assessora alle Culture Ines Pierucci.Il reportage, candidato all’Oscar e vincitore di un premio BAFTA, documenta l’inizio dell’invasione del territorio ucraino, i bombardamenti, le gravi distruzioni e le atrocità nei confronti dei civili nella città di Mariupol. Al termine della proiezione è previsto un dibattito con i testimoni delle vicende, persone fuggite da Mariupol a causa della guerra, e verranno premiati alcuni dei volontari che hanno sostenuto cittadini ucraini dall’inizio del conflitto.