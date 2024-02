- Urna di Nyon amara per le italiane di Europa League. L'Atalanta, infatti, testa di serie dovrà affrontare l'insidiosa Sporting Lisbona, con la prima sfida che si giocherà in terra lusitana. Male la Roma la cui urna ha abbinato il Brighton dell'italiano De Zerbi. Bene il Milan che dovrà sfidare lo Slavia Praga. In Conference League, il pericolo per la Fiorentina arriva da Israele con il Maccabi Haifa.