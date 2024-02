Serie B, il Bari perde 1-0 con il Sud Tirol al Druso di Bolzano

Ssc Bari fb

- Quinta sconfitta esterna del Bari in questo campionato. I biancorossi perdono 1-0 con il Sud Tirol al “Druso” di Bolzano nella ventiseiesima giornata di Serie B. Decisiva la rete realizzata nel secondo tempo al 15’ da Casiraghi su rigore per la vittoria degli altoatesini. Settima sconfitta per i pugliesi in questo torneo. Prima sconfitta dei galletti con il nuovo allenatore Beppe Iachini, dopo due vittorie consecutive. Il Bari è al decimo posto in classifica con 33 punti.