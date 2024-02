Serie B: il febbraio del Bari inizierà a Palermo

Ssc Bari fb





La prima, in ordine di tempo, venerdì 2 febbraio a Palermo. Al Barbera, a partire dalle ore 20.30, i biancorossi affronteranno la compagine allenata da Eugenio Corini che, per una curiosa combinazione del calendario asimmetrico appartenente al torneo cadetto, è reduce dall'1-1 in casa in del Catanzaro. Quest'ultimo, coincidenza delle coincidenze, riceverà il Bari nella gara valida per il turno infrasettimanale di B in programma al Ceravolo alle 20.30 di martedì 27 febbraio.





Prima dell'ultima partita e dell'ultima trasferta di febbraio, i biancorossi faranno visita al Sudtirol nell'incontro fissato alle 14 di di sabato 24 febbraio 2024. La squadra con sede a Bolzano, alla pari del Bari, vorrà recuperare e conservare una delle posizioni di metà classifica del torneo cadetto.

Dopo il gennaio corto per il calendario del campionato e amaro, perchè contraddistinto da una vittoria, un pareggio e una sconfitta, il mese di febbraio, contariamente alla propria cortezza, sarà lungo e impegnativo per il Bari. Su 5 partite programmate nello stesso, gli incontri interni con Lecco e Feralpisalò, del 10 e 17 febbraio, faranno da spartiacque tra le tre difficili trasferte per i galletti.