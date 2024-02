Serie C, Foggia: squalifica per Ercolani

FRANCESCO LOIACONO - Nel girone C di Serie C il difensore Luca Ercolani del Foggia è stato squalificato per una giornata. Il calciatore, già diffidato, ha subito l’ ammonizione nella gara contro il Crotone allo “Zaccheria” della ventottesima giornata. Non sarà disponibile sabato 2 marzo alle 20,45 con il Benevento al “Vigorito” nella ventinovesima giornata e al suo posto giocherà Davide Riccardi. Ercolani in questo campionato ha disputato 4 partite con i dauni e nella sua carriera è stato titolare nell’ Alessandria, nell’ Andria, nel Catania nel Carpi e nelle giovanili dell’ Acquacetosa.