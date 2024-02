Serie C, il calendario delle partite di febbraio del Brindisi

Per i pugliesi queste gare potrebbero essere molto difficili perché le squadre avversarie hanno come obiettivi la salvezza, la promozione in Serie B e la qualificazione ai play off. Il Brindisi è al penultimo posto in classifica con 16 punti.

- Nel girone C di Serie C il Brindisi disputerà 4 partite a febbraio. Domenica 11 i pugliesi sfideranno alle 14 il Latina al “Fanuzzi” nella venticinquesima giornata. Mercoledì 14 affronteranno alle 20,45 la Juve Stabia al “Menti”, lunedì 19 dovranno ospitare alle 20,45 il Foggia e domenica 25 saranno impegnati alle 18,30 contro la Casertana al “Menti”.