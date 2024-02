Serie C, il Cerignola pareggia 2-2 con il Latina al Francioni

Nella ventinovesima giornata il Cerignola giocherà domenica 3 marzo alle 18,30 contro l’ Avellino al “Monterisi”. Gli ofantini dovranno vincere per avvicinarsi alla zona play off e gli irpini dopo il pareggio 1-1 con il Monterosi al “Bonolis” di Teramo cercheranno il successo per confermarsi al terzo posto. Nel Cerignola Malcore punterà a realizzare la tredicesima rete in questo campionato e nell’ Avellino Patierno proverà a segnare il suo dodicesimo gol.

- Decimo pareggio esterno del Cerignola che impatta 2-2 contro il Latina al “Francioni” nella ventottesima giornata del girone C di Serie C. Nel secondo tempo al 12’ i laziali passano in vantaggio con Ercolano, al 20’ gli ofantini pareggiano per merito di Vuthaj, al 42’ Malcore porta sul 2-1 i pugliesi e al 95’ Mastroianni realizza la rete del pareggio dei pontini. Quattordicesimo pareggio in questo torneo degli ofantini che sono all’ undicesimo posto in classifica con 38 punti. Quarto pareggio interno del Latina, ottavo con 41 punti.