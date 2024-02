Serie C: il Foggia vince 2-0 sul Brindisi

FRANCESCO LOIACONO - Seconda vittoria esterna del Foggia che prevale 2-0 sul Brindisi al “Fanuzzi” nella ventisettesima giornata del girone C di Serie C. I dauni passano in vantaggio nel primo tempo al 16’ con Santaniello e raddoppiano nel secondo tempo al 31’ per merito di Salines. Settima vittoria in questo campionato dei rossoneri pugliesi, che sono al quattordicesimo posto in classifica con 32 punti insieme al Potenza. Nona sconfitta interna del Brindisi, Diciottesima sconfitta nel girone C di Serie C dei biancazzurri, ultimi con 17 punti.