Antonio Faccilongo, il vincitore del World Press Photo presenta ''Habibi''

BARI - Appuntamento imperdibile nella Biblioteca comunale di Noicàttaro che il prossimo venerdì 23 febbraio alle ore 19:30, ospiterà il fotografo documentarista e filmaker Antonio Faccilongo, vincitore del World Press Photo 2021 e autore del progetto Habibi.

Habibi, che in arabo vuol dire “amore mio”, è un reportage fotografico dedicato e ambientato in uno dei conflitti contemporanei più lunghi e complicati, la guerra israelo-palestinese. Protagoniste sono alcune donne che vivono nei campi profughi palestinesi, mogli di prigionieri detenuti nelle carceri israeliane, che decidono di diventare madri ricorrendo alla fecondazione assistita con lo sperma dei loro mariti, trafugato con vari sistemi, poiché sono vietati i contatti fisici tra il detenuto e le loro compagne.

Antonio Faccilongo è un fotografo documentarista e filmaker italiano, dopo essersi laureato in scienze della comunicazione e aver conseguito un master in fotogiornalismo, ha focalizzato la sua attenzione in Asia e Medio Oriente, principalmente in Israele e Palestina, occupandosi di questioni sociali, politiche e culturali. Primo italiano vincitore del World Press Photo 2021 è professore di documentazione fotografica presso l’università Rufa. I suoi progetti a lungo termine sono stati esposti a livello internazionale in numerosi mostre e festival tra cui il World Press Photo Festival di Amsterdam, Les Rencontres d’Arles, la Biennale di Buenos Aires.

L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri “Il Mercoledì Fotografico” organizzati dalla Biblioteca Comunale per imparare a leggere le immagini: un appuntamento mensile in cui il pubblico, guidato dalla fotografa professionista Anna Maria De Marzo, impara a comprendere il vero significato delle immagini, oltre la visione superficiale.