Serie A, Simone Inzaghi miglior allenatore della Serie A

MILANO - Si è chiuso un mese perfetto e ricco di emozioni per l'Inter che ha salutato gennaio con 5 vittorie su 5 match giocati, 3 clean sheet e un trofeo conquistato. I nerazzurri hanno trionfato a Riyadh, alzando l'ottava Supercoppa Italiana della storia del Club dopo aver sconfitto la Lazio in semifinale e il Napoli in finale. In campionato l'anno si è aperto con la vittoria contro il Verona, seguita dalla cinquina contro il Monza e dal prezioso successo contro la Fiorentina per un totale di nove punti che hanno permesso alla squadra di chiudere il mese al primo posto in classifica a quota 54 punti.

"Simone Inzaghi è stato ancora una volta grande protagonista nel mese di gennaio, con 3 vittorie in altrettante gare, intervallati dal trionfo nella EA SPORTS FC Supercup a Riyadh - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Al secondo successo stagionale come allenatore del mese, il tecnico piacentino ha riportato i nerazzurri in vetta alla classifica, con il miglior attacco e la miglior difesa della Serie A TIM, esprimendo un gioco efficace e spettacolare, tra i più apprezzati anche a livello europeo”.

Per questo motivo Lega Serie A ha assegnato a Simone Inzaghi il riconoscimento Philadelphia Coach of the Month per il mese di gennaio.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Juventus, in programma domenica 4 febbraio 2024 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza”.