'Solidali nella condivisione': realizzato pozzo d'acqua potabile in Costa D'Avorio

BARI - È stata da poco completata la realizzazione di un prezioso pozzo di acqua potabile nel Toumodi Village Kpouèbo nel Centro della Costa d’Avorio, opera che si inserisce nell’ambito di un progetto sanitario assistenziale in quelle terre.La costruzione del pozzo, propedeutica all’eventuale edificazione di un Punto di primo assistenza sanitaria “Oasi sanitaria” immaginato dalla stessa sezione di Bari, ma non di pertinenza effettiva della stessa nella realizzazione, è stata sostenuta con numerosi eventi e iniziative organizzati dalla Sezione di Bari della Associazione Crocerossine d’Italia Onlus, grazie alla responsabile signora Grazia Andidero e alla Vice presidente nazionale Santa Fizzarotti Selvaggi con il consenso della Sede centrale e la collaborazione di tutti i soci e le socie. Alla realizzazone del pozzo ha contribuito in egual misura l’Associazione Balasua – OdV presieduta da Vittoria Centaro sulla base di una intesa con l’Ong Arc-En-Ciel De La Vie presieduta da Nadine Vadjo Akre.Il progetto ha preso il via nel 2021 con tre incontri telematici educativi dal titolo “I segreti della pasta” realizzati con la collaborazione della socia Angela Serio del panificio Serio di Putignano. I tre video, prodotti dall’Associazione Culturale Incontri (presidente Giancarlo Liuzzi), illustrano le ricette e i processi di produzione di alcuni prodotti della cucina pugliese: pasta, pane e biscotti. I video sono stati inviati ai residenti del villaggio di Kpouèbo in Costa d’Avorio, insieme a quattro macchine per la lavorazione della pasta, per far sì che la popolazione ivoriana potesse apprendere e realizzare i prodotti. Successivamente al video è stato pubblicato un libro in doppia lingua (italiano e francese) dal titolo “Le mani delle madri – Ricette senza confini” (Schena editore, 2022), un lavoro che attraverso le ricette pugliesi e del Centro della Costa d’Avorio unisce due Paesi lontani che si incontrano in un dialogo interculturale intenso e serrato per obiettivi comuni di pace e solidarietà. Il volume è dedicato “Alle donne, fondamenta di pace, custodi delle tradizioni, degli affetti, dell’amore: figlie, sorelle, amiche, spose, madri…”.L’8 gennaio 2022 si è tenuta una lotteria di solidarietà a sostegno dell’iniziativa organizzata dall’associazione. Il 10 novembre 2022 presso il prestigioso Circolo Unione di Bari la sezione di Bari ha organizzato il Concerto dal titolo “La gioia di essere solidali con la musica, la poesia, la pittura” con l’esecuzione dei 24 preludi del compositore russo Sergei Vasilyevich Rachmaninoff nell’interpretazione del noto pianista Maurizio Zaccaria. L’evento ha approfondito la riflessione sul senso della solidarietà oggi in questo tempo così inquieto, per non lasciar solo l’altro e facilitare il passaggio dalla disperazione alla speranza al di là di confini, culture, etnie.Il 18 marzo 2023 presso la splendida cornice storica del Castello Marchione di Conversano è stato organizzato a sostegno dell’idea il concerto a quattro mani dedicato a Ludwig Van Beethoven con i maestri Maurizio Zaccaria e Francesco Lomuscio.Dal 16 luglio 2023 è stato attivato il ponte telematico “Oasi Sanitaria”, un servizio del tutto gratuito di consulto medico dove medici italiani con medici di altri Paesi collaborano per prendersi cura dell’Altro.