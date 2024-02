Sophie Ellis-Bextor in concerto a Milano

MILANO - Arriva in Italia Sophie Ellis-Bextor. Dopo esser tornata in classifica con il brano Murder On The Dance Floor, inserita nella colonna sonora del film Saltburn con Jacob Elordi, la popstar britannica sarà in concerto il 19 marzo 2024 ai Magazzini Generali di Milano.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11.00 di mercoledì 28 febbraio - www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 11.00 di giovedì 29 febbraio.