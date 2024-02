Sospetto incendio doloso in una villetta a Cala di Rosa Marina: secondo caso in meno di una settimana

OSTUNI - Ieri pomeriggio, un incendio di sospetta natura dolosa ha scosso una villetta a Cala di Rosa Marina, situata sul litorale di Ostuni, nella provincia di Brindisi. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere le fiamme e di mettere in sicurezza l'area circostante.La proprietà coinvolta appartiene a Rocco Colucci, ex amministratore di Ostuni e precedentemente membro del consorzio di Cala di Rosa Marina. Questo non è il primo episodio di incendio che ha interessato la villetta, dato che già nel maggio del 2019 la stessa abitazione fu vittima delle fiamme.Quello avvenuto ieri è il secondo incendio in meno di una settimana all'interno dello stesso villaggio, noto come uno dei luoghi più frequentati del nord Brindisino. La coincidenza di questi eventi ha innescato preoccupazioni nella comunità locale e ha sollevato interrogativi sulle cause di questi incidenti.Le indagini sull'accaduto sono attualmente in corso e sono condotte dalla Polizia, che cercherà di determinare l'origine e le circostanze dell'incendio. L'attenzione è focalizzata sulla possibilità di un incendio doloso, data la natura sospetta dell'evento e il precedente episodio avvenuto nella stessa residenza.