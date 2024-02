Superbonus, Pagano (Pd): 'Continua la demonizzazione del Governo. Sui castelli Meloni si sbaglia di 3 zeri'

ROMA - “Continua la demonizzazione del Superbonus da parte del Governo Meloni. Ancora una volta la Presidente del Consiglio si consente di dire una clamorosa falsità sui bonus edilizi. Ieri sera al Tg2 Post ha ripetuto più volte che con il 110% abbiamo speso un miliardo di euro per la ristrutturazione di sei castelli. Basta leggere i dati ENEA più aggiornati (al 31 dicembre 2021) per accorgersi che si tratta di una assoluta bugia. Gli investimenti ammessi a detrazione per i castelli, infatti, ammontano a poco più di un milione di euro. Una cifra mille volte inferiore a quella riportata dalla Premier. La distruzione del Superbonus è un fatto tutto politico che niente ha a che vedere con la salubrità dei conti pubblici e quest’ennesima uscita della Meloni ne è un esempio lampante!” Così Ubaldo Pagano, capogruppo PD in Commissione Bilancio a Montecitorio.