Tafferugli al termine del match Gallipoli-Nardò: un arresto, 10 denunce, 1 daspo e 3 fogli di via

LECCE - È di un arresto, 10 denunce, 1 daspo e due sanzioni al Codice della Strada il bilancio dell’attività investigativa portata avanti dagli agenti del Commissariato di P.S. di Gallipoli, del Commissariato di P.S. di Nardò e della Digos della Questura di Lecce, dopo i tafferugli avvenuti al termine del derby Gallipoli - Nardò di domenica 18 febbraio u.s.Al termine dell’incontro di calcio, dopo il deflusso dalla struttura sportiva di tutti i tifosi, si è verificato un momento di contatto tra alcuni esponenti delle due tifoserie, travisati con sciarpe e cappucci di felpe, armati di aste di bandiere e oggetti contundenti.Il contatto tra i facinorosi è durato poco meno di un minuto e non ha provocato danneggiamenti e lesioni gravi.Sedata la rissa, gli agenti del Commissariato di P.S. di Gallipoli e di Nardò, oltre che della Digos, hanno individuato e fermato subito 3 tifosi ospiti che poco prima avevano partecipato ai tafferugli ed avevano evidenti segni di scontro fisico.Tra questi, il conducente di un’auto che è stato arrestato e posto ai domiciliari per il reato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e che, dopo l’udienza di convalida, ha patteggiato la pena a 4 mesi, pena sospesa. E’ stato, altresì, raggiunto dal provvedimento di DASPO della durata di 3 anni.Il neretino è stato sanzionato anche per violazione al codice della strada considerato che, nell’occasione, ha trasportato 7 persone, oltre il limite previsto dal libretto di circolazione, ed ha effettuato una manovra azzardata con il superamento del limite di velocità, tanto da mettere a rischio l’incolumità di un poliziotto impegnato nell’atto di identificazione dei soggetti.Attraverso il successivo lavoro di visione delle immagini registrate dagli operatori della polizia scientifica del Commissariato di P.S. di Gallipoli e dal riconoscimento diretto effettuato dai poliziotti in servizio, gli investigatori sono risaliti all’individuazione e identificazione complessivamente di 10 tifosi, di cui 5 gallipolini e 5 neretini che sono stati denunciati a vario titolo per rissa aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi della normativa in tema di manifestazioni sportive.A 3 tifosi neretini identificati sono già stati notificati 3 provvedimenti di foglio di via obbligatorio, che impediscono loro di tornare nel comune di Gallipoli per un periodo di tempo determinato,Per tutti gli altri è in corso di valutazione l’adozione da parte del Questore di opportune misure di prevenzione.Prosegue l’attività info-investigativa al fine di individuare ulteriori facinorosi.