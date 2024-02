Tennis, Sinner vola in semifinale a Rotterdam

Per l’ altoatesino è la duecentesima vittoria nella sua carriera. Il bulgaro Grigor Dimitrov si impone 7-6 3-6 6-4 sul kazako Alexander Shevchenko e vola in semifinale. L’ australiano Alex De Minaur supera 7-6 4-6 6-3 l’ altro russo Andrej Rublev. L’ olandese Tallon Griekspoor batte 7-5 7-6 il finlandese Emil Ruusuvuori.

- Nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam, Jannick Sinner vince contro il canadese Milos Raonic in un’ora e 5 minuti per il ritiro di quest’ultimo dovuto all’ infortunio all’ inguine nel secondo set sull’ 1-1 e si qualifica per la semifinale. Sinner prevale 7-6 nel primo set.