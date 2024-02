Serie C, Virtus Francavilla Fontana: Alberto Villa ritorna in panchina

Quarto pareggio esterno dei campani, quintultimi con 25 punti. Nella ventisettesima giornata la Virtus Francavilla Fontana giocherà lunedì 19 febbraio alle 20,45 contro il Sorrento al “Viviani” di Potenza. I pugliesi che sono al terzultimo posto in classifica con 22 punti dovranno vincere per avvicinarsi alla salvezza, mentre i campani dopo la sconfitta 2-0 con il Messina al “San Filippo” cercheranno il successo per tentare di raggiungere la zona play off.

- Nel girone C di Serie C il tecnico Alberto Villa 44 anni ritorna ad allenare la Virtus Francavilla Fontana. Lo ha deciso il presidente della squadra pugliese Antonio Magrì dopo il pareggio 0-0 contro la Turris alla “Nuova Arredo Arena” nella ventiseiesima giornata. Villa subentra a Roberto Occhiuzzi, esonerato dopo 12 gare avendo ottenuto solo 10 punti. Quest’ ultimo aveva sostituito Villa, allontanato da Magrì il 20 Novembre 2023. Il pareggio contro la Turris è stato il secondo interno dei biancazzurri e il sesto in questo torneo.