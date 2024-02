Petruzzelli: Enrico Fagone dirige l’Orchestra del Teatro nel nuovo 'Famila Concert'

ph Roberto Ricci

BARI - Sarà Enrico Fagone a condurre l’Orchestra del Teatro nel secondo Famila Concert del nuovo anno, martedì 20 febbraio alle 18.00 al Petruzzelli.Il programma propone: di Gioachino Rossini Sinfonia dal Barbiere di Siviglia, di Ludwig van Beethoven Ouverture Coriolano op. 62 e Sinfonia n.7 in La maggiore op. 92.Nel 2024 la Fondazione Petruzzelli rinnova l’attenzione nei confronti della formazione del pubblico di domani, con una grande novità: la collaborazione del Gruppo Megamark e dei suoi superstore Famila che, da sempre attenti ai giovani ed al territorio, attivi nel sociale e impegnati nella promozione della cultura, sosterranno la programmazione concertistica dedicata ai ragazzi ed alle famiglie.I Famila Concert vedranno protagonista l’Orchestra del Teatro ed i suoi professori in qualità di solisti. Il cartellone del 2024 proseguirà con altri 6 appuntamenti da non perdere:venerdì 5 aprile alle 18.00 con la direzione di Giovanni Pelliccia, domenica 26 maggio alle 18.00 con la direzione di Gaetano Soliman, solista Federico Regesta (viola), venerdì 13 settembre alle 18.00 con la direzione di Nicolò Jacopo Suppa, mercoledì 18 settembre alle 18.00, con la direzione di Giuseppe Mengoli, solista Giuseppe Carabellese (violoncello), venerdì 25 ottobre alle 18.00, con la direzione di Massimiliano Caldi, solista Pilar Policano (violino), giovedì 5 dicembre alle 18.00, con la direzione di Alfredo Salvatore Stillo, solista Anna Lisa Pisanu (flauto).Il costo del biglietto per tutti i Famila Concert è di 1 euro per gli spettatori fino ai 13 anni di età e di 5 euro per tutti gli altri. I biglietti sono in vendita al Botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it .Il Botteghino del Petruzzelli è aperto dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00. Informazioni: 0809752810.