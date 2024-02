Tennis, torneo di Doha: Khachanov e Mensik volano al terzo turno

FRANCESCO LOIACONO - Nel secondo turno del torneo ATP 250 di Doha in Qatar, il russo Karen Khachanov vince in due set 6-4 7-5 contro l’ ungherese Fabian Marozsan e si qualifica per il terzo turno. Il ceco Jakub Mensik prevale in tre set 7-6 6-7 7-6 sul britannico Andy Murray e vola al terzo turno. L’ altro russo Andrej Rublev si impone 6-3 6-4 sul francese Richard Gasquet. Il kazako Alexander Bublik supera 2-6 6-3 6-4 l’ altro ungherese Marton Fucsovics. Il russo Pavel Kotov batte 6-4 6-1 l’ altro francese Ugo Humbert. Il finlandese Emil Ruusuvuori elimina 6-3 6-3 l’ australiano Christopher O’ Connell.