Allerta Meteo: forti venti e mareggiate lungo le coste

BARI - Le previsioni meteo per la serata e la notte di oggi, giovedì 22 febbraio 2024, e per le successive 24-36 ore indicano l'arrivo di venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con possibili rinforzi fino a burrasca forte, su diverse regioni italiane.In particolare, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria e Lazio saranno interessate da venti intensi, con probabilità di mareggiate lungo le coste esposte. L'allerta riguarda anche le prime ore di domani, venerdì 23 febbraio 2024, quando si estenderà a Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia.A partire dalle ore 00:00 del giorno 23 febbraio 2024 e per le successive 24 ore, è previsto un ulteriore aumento dell'intensità dei venti meridionali, con persistenza delle mareggiate lungo le coste esposte.In particolare, per l'intera giornata del 23 febbraio 2024, è stata emessa un'allerta gialla per rischio vento su tutta la regione Puglia.Si consiglia alla popolazione di prestare massima attenzione e di adottare le precauzioni necessarie, specialmente lungo le zone costiere e nelle aree esposte al vento. È importante seguire i bollettini meteo aggiornati e le indicazioni delle autorità locali per garantire la propria sicurezza e quella delle persone e dei beni.