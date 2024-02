Tennis, torneo di Doha: Musetti Sonego e Zeppieri eliminati nel primo turno

Nel primo turno del torneo ATP 250 sul cemento di Doha in Qatar, Lorenzo Musetti viene eliminato 6-2 6-0 in un’ora dal cinese Zhizhen Zhang ed è numero 26 al mondo nella Classifica ATP. Lorenzo Sonego perde 6-2 7-5 in un’ora e 49 minuti con il russo Pavel Kotov ed è il numero 48 al mondo. Giulio Zeppieri è eliminato 7- 6 7-5 dal finlandese Emil Ruusuvuori ed è il numero 133 al mondo. L’ ungherese Marton Fucsovics prevale 6-1 6-3 sullo spagnolo Roberto Bautista Agut. L’ altro ungherese Fabian Marozsan si impone 7-5 7-6 sul ceco Vit Kopriva. L’ australiano Alexei Popyrin vince 3-6 6-3 6-4 contro l’ arabo Abdullah Shelbayh.