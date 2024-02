Avvistato un cucciolo di lupo a Bari: appello alla calma da parte del NOGEZ

BARI - Un cucciolo di lupo è stato avvistato in una zona periferica di Bari, precisamente al confine con Carbonara. L'inaspettato incontro è stato documentato con un video pubblicato sui social dal NOGEZ Bari Comando Provinciale Guardie Ecozoofile, che ha colto l'occasione per lanciare un appello ai cittadini affinché mantengano la calma."Negli ultimi tempi sono stati numerosi gli avvistamenti di lupi in città", si legge nel post condiviso sui social. "Invitiamo tutti a mantenere la calma. Il lupo non rappresenta una minaccia per gli esseri umani. In caso di incontro ravvicinato è importante lasciarlo in pace e evitare di spaventarlo con gesti improvvisi ed urla".L'appello si conclude con una riflessione sulla situazione degli animali selvatici: "Siamo noi esseri umani ad aver invaso il loro habitat, e queste sono le conseguenze. Lupi, volpi, orsi, ricci e altre specie stanno perdendo il loro territorio a causa dell'espansione delle zone abitate".L'invito alla calma e al rispetto nei confronti degli animali selvatici è fondamentale per garantire la convivenza pacifica tra uomo e natura. Questo episodio rappresenta un richiamo alla consapevolezza dell'impatto che l'espansione urbana ha sulle specie selvatiche e sottolinea l'importanza di adottare comportamenti responsabili per preservare il delicato equilibrio degli ecosistemi.