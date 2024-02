Tennis, Torneo di Linz: Sara Errani eliminata nel primo turno

- Nel primo turno del torneo WTA 500 di Linz in Austria, Sara Errani viene eliminata in due set, 6-4 6-3 dalla russa Anastasija Potapova ed è la numero 99 al mondo nella Classifica WTA. L’ ucraina Dayana Yastremska prevale in tre set, 7-6 3-6 6-2 sull’ altra russa Erika Andreeva. La ceca Katerina Siniakova vince 4-6 6-3 7-5 contro la croata Petra Martic. La britannica Jodie Burrage si impone 6-3 7-6 sulla rumena Jaqueline Cristian. La russa Ekaterina Alexandrova batte 6-3 6-0 la tedesca Jule Niemeier. La russa Anastasja Pavlyuchenkova sconfigge 7-6 6-4 l’ altra britannica Katie Boulter.