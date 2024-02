Barletta, al Curci 'Shrek - Il Musical TYA'

ph: Mara Salcuni

BARLETTA - A Barletta, Teatro Curci, per Famiglie a teatro, nell’ambito della stagione teatrale del Comune di Barletta, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, domenica 4 febbraio alle 18.30 torna in scena in grande stile con una produzione tutta pugliese firmata AncheCinema, “Shrek - Il Musical TYA” con la regia firmata da Graziano Galatone, performer di punta del fortunatissimo Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante.Riadattamento dell’omonimo film DreamWorks del 2001 vincitore del Premio Oscar come Miglior Film di Animazione a sua volta basato sul libro illustrato di William Steig; la versione musical di “Shrek” ha debuttato, nella sua produzione originale, a Broadway nel 2008 per poi andare in scena nei teatri di tutto il mondo.Lo Show vanta il libretto di David Lindsay-Abaire (Premio Pulitzer 2007 per il Teatro) e le musiche di Jeanine Tesori (vincitrice del Tony Award -il premio oscar del teatro musicale- per “Fun Home”). Lo spettacolo è prodotto da AncheCinema di Bari su licenza ufficiale di Music Theatre International (Europe) e DreamWorks Theatricals che hanno supervisionato e approvato ogni aspetto della nuova produzione completamente made in Italy.Spettacolo tout public, questa produzione di “Shrek - Il Musical TYA” targata AncheCinema si avvale della collaborazione di alcune delle più rinomate eccellenze del territorio pugliese in ambito artistico. Prima su tutte la regia di Graziano Galatone, nome che è balzato agli onori delle luci della ribalta con Notre Dame de Paris, l’opera popolare di Riccardo Cocciante prodotta da David Zard. Le imponenti scenografie fisiche e digitali, queste ultime basate sull’engine di videogiochi UNITY, riescono a ricreare perfettamente tutte le varie ambientazioni del mondo di Shrek: la celebre palude, la città di Duloc, il castello della Dragona, la Torre della Principessa Fiona ed oltre venti altri cambi scena. Scenografie rese più spettacolari dagli effetti speciali Olografici in Holo-3D Projection Mapping e dalla presenza della celebre Dragona della lunghezza di 7 metri (la più grande al mondo mai realizzata per Shrek - Il Musical) creata da Marino Scenografie.Diretto da Graziano Galatone, il musical vanta le coreografie di Debora Boccuni, performer tarantina già Capo Balletto del Teatro Sistina di Roma, e il riallestimento a cura di Mirko Guglielmi e la presenza di Michele Savoia – versatile attore pugliese vincitore del David di Donatello dello Spettatore assieme ai MeControTe per Il mistero della scuola incantata – nei panni del protagonista di questa favola contemporanea. Con trucco e make-up prostetico, Savoia sarà affiancato da alcuni tra i più talentuosi performer del mondo del musical italiano e dalle eccellenze provenienti dalle più prestigiose accademie nazionali del teatro musicale come la Bernstein School of Musical Theatre (BSMT) di Bologna, l’International College of Musical Theatre di Roma, la Scuola del Musical (SDM) di Milano e la Academy of Musical Theatre di Bari.AncheCinema è una società attiva dal 2001 nella produzione di cinema, audiovisivi, letteratura, eventi e spettacoli. Le sue produzioni cinematografiche hanno ricevuto numerosi premi come “Miglior soggetto originale ai Nastri D’Argento 2004", "Menzione speciale ai Nastri D’Argento 2010" e l'"Award of Merit Win in the Fall 2010 Los Angeles Cinema Festival of Hollywood" e sono state selezionate da festival come la 67ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e Sacher Festival di Nanni Moretti.PRODUZIONE ANCHECINEMA S.R.L. su Licenza MTI Europe & Dreamworks TheatricalsProduttore - Andrea CostantinoMusiche - Jeanine TesoriLibretto e liriche - David Lindsay-AbaireRegia e direzione artistica - Graziano GalatoneAssistente alla Regia Tony BottazzoDesign dello spettacolo - Francesco Paolo Caragiulo e Annalisa MilaneseDesign delle scene e scenografie digitali - Francesco Paolo Caragiulo e Myriam CampanelloDesign e craft dei costumi e design del puppetry - Annalisa MilaneseCostumi basati sul design di Tim HatleyCoreografie - Debora BoccuniAssistente alle coreografie e riallestimento - Mirko GuglielmiDirezione Musicale - Paolo PaceMake Up - Marika LaghezzaRealizzazione Puppetry - Marino ScenografieDirezione di Scena - Daniela Cironecoordinamento Macchina Scenica - Damiano PastoressaLight Design - Gabriele ColettaFonica - Niki IntiniCoordinamento Tecnico - Fabio Nuzzi - StonesLabShrek - Michele Savoia / Damiano Spitaleri (understudy)Fiona - Sofia Caselli / Grazia Tornimbeni (understudy)Ciuchino - Leonardo Pesucci / Omar Barole (understudy)Lord Farquaard - Michelangelo NariVoce della dragona - Natascia FonzettiPinocchio - Alessandro MorabitoEnsemble - Rosaria Botteri - Davide Pinto - Flavia De Bartolomeo - Sara Voltaggio - Giorgia Morana - Luca Dalle Molle - Adriana Camposeo - Cristiano Turtur - Roberto Santoro - Vanessa Andriulo - Paola Raguso - Sabrina Biallo - Giorgia Blasihttps://www.teatropubblicopugliese.it/comuni-rassegne/shrek/