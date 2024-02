Tentato furto allo sportello bancomat dell'ufficio postale a Cerignola

CERIGNOLA - Nel cuore della notte, lo sportello bancomat dell'ufficio postale in piazza Duomo a Cerignola, nel Foggiano, è stato preso di mira da malviventi che hanno tentato di effettuare un furto utilizzando un ordigno artigianale.Secondo quanto riportato, due individui con il volto coperto hanno agito rapidamente, piazzando un esplosivo nella fessura per il prelievo del denaro. Tuttavia, il tentativo di furto è fallito e i malviventi sono fuggiti a mani vuote.Le indagini sono già in corso da parte dei carabinieri per identificare e perseguire i responsabili di questo atto criminale. Il tentato furto rappresenta un episodio di criminalità che colpisce la tranquillità della comunità di Cerignola, e le autorità competenti sono determinate a fare luce sulla vicenda e garantire la sicurezza dei cittadini.