Parole diffamatorie contro Emiliano, Lacarra (Pd): 'Perrini chieda scusa'. La replica: 'E' lo stesso che usa De Luca verso Governo'

BARI – «Le parole pronunciate da Renato Perrini, durante il congresso provinciale di Brindisi di Fratelli d’Italia, contro il presidente Michele Emiliano vanno oltre il normale confronto politico, più che legittimo, e sono offese gratuite per le quali mi auguro che sia pronto a chiedere scusa". Così in una nota il deputato barese del Pd Marco Lacarra."Spero anche - prosegue - che chiunque fosse presente sia pronto a stigmatizzare il comportamento di Perrini, in quanto nessuno ha il diritto utilizzare toni diffamatori come quelli usati dal consigliere regionale, giunto finanche a definire il governatore della Regione Puglia un “delinquente”. Non vogliamo e non possiamo, tutti quanti, maggioranza e opposizione di questo Governo, approcciarci ai nostri avversari politici con questi toni. Esprimo la mia piena solidarietà al presidente Michele Emiliano e al suo operato" conclude Lacarra.“Eccoli, lo sapevo! Sono i sepolcri imbiancati del PD pugliese, quelli pronti a scandalizzarsi per quello che ho detto del presidente Emiliano… bene, sappiate, che l’ho fatto a posta!". Così in una nota Renato Perrini.“Sì, volutamente. So bene che ‘delinquente’ non è un termine da usare – seppure detto in senso politico qual era, infatti, il contesto nel quale mi trovavo e facendo riferimento ad azioni politiche (la proposta sul pagamento dell’indotto dell’ex ILVA e i disastri sulla sanità) –, ma ieri, a Brindisi, ho voluto provocare gli ipocriti della politica, perché uscissero allo scoperto. Perché oggi - prosegue - a scandalizzarsi sono gli stessi che non hanno detto una parola, non hanno chiesto scusa, quando il presidente De Luca, seduto accanto a Emiliano, su un palco barese, ha detto anche di peggio nei confronti del Governo e del ministro Raffaele Fitto".“La famosa superiorità morale che al Pd e al suo presidente - conclude Perrini - permette da anni di prendere in giro i pugliesi, di aggredire e insultare quotidianamente il Governo Meloni… ma poi di pretendere delle scuse come arma di distrazione di massa per spostare l’attenzione dai problemi veri dei pugliesi (la Sanità in testa) alle chiacchiere… “Sono pronto a chiedere scusa, ma solo quando De Luca e il Pd chiederanno scusa per le offese dette da De Luca.”