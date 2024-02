Tesla richiama altri 2,2 milioni di veicoli negli Usa: 'Colpa delle spie luminose'

“Le spie luminose con una dimensione dei caratteri più piccola possono complicare la lettura di informazioni critiche sulla sicurezza sul cruscotto, aumentando il rischio di incidenti”, ha dichiarato l’NHTSA, secondo cui Tesla avrebbe già rilasciato gratuitamente un aggiornamento software over-the-air dal 23 gennaio per risolvere il problema. Due mesi fa il marchio aveva già dovuto richiamare 2,03 milioni di auto negli Stati Uniti per problemi di sicurezza al suo sistema di pilota automatico – che consente ai veicoli di sterzare, accelerare e fermarsi da soli all’interno della propria corsia. Separatamente, giovedì l’NHTSA ha dichiarato di aver avviato una valutazione preliminare sulle segnalazioni di problemi al servosterzo di alcune Tesla.





Il rapporto ha rilevato 2.388 reclami relativi alla perdita di controllo dello sterzo da parte di alcuni veicoli Tesla Model 3 e Y del 2023.. Nell’attività a tutela dei consumatori e dei proprietari o possessori di veicoli a motore, lo “Sportello dei Diritti”, ancora una volta, grazie al servizio che svolge monitorando tutti i richiami tecnici per l'eliminazione di difetti di produzione o di progettazione riguardanti la sicurezza che interessano i veicoli circolanti, anticipa in Italia l’avvio di procedure di tal tipo da parte delle multinazionali automobilistiche anche a scopo preventivo, poiché non sempre tutti coloro che possiedono una vettura tra quelle indicate vengono tempestivamente informati.





È necessario, quindi, spiega Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, prestare la massima attenzione e rivolgersi alle autofficine autorizzate o ai Concessionari Tesla, nel caso in cui la propria autovettura corrisponda al modello in questione. Gli uomini della rinomata casa automobilistica italiana dovranno apportare i dovuti correttivi e risolvere un problema grave, destinato comunque a suscitare non poca preoccupazione per la difettosità segnalata. Tesla sostituirà gratuitamente le parti problematiche per le auto oggetto del richiamo.

Tesla ha annunciato un maxi-richiamo che coinvolgerà altri 2,2 milioni di veicoli elettrici negli Stati Uniti a causa di problemi con le spie luminose che aumentano il rischio di incidenti, secondo quanto annunciato venerdì dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Le auto coinvolte comprendono vari modelli del marchio di Elon Musk – tra cui il Model S, il Model X, il Model 3 dal 2017 al 2023, il Model Y e il Cybertruck del 2024.