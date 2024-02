Il Revival Party aprirà domenica il Carnevale di Putignano

PUTIGNANO - E’ iniziato il conto alla rovescia per il primo grande evento del Carnevale di Putignano numero 630.Il Revival Party di domenica 4 febbraio non sarà un salto nella nostalgia, bensì un tuffo nel vortice del divertimento, dove passato, presente e futuro si fondono in una sinfonia senza tempo.In occasione del primo corso mascherato del 4 febbraio, con inizio alle 15:30, i maestosi Giganti in Cartapesta faranno il loro straordinario ingresso in scena attraverso l’Illuminante Macchina del Tempo, una mastodontica installazione realizzata con luminarie artistiche, che svelerà le epoche in cui hanno fatto tappa gli abili maestri cartapestai putignanesi.La 630a edizione da capogiro invita i suoi ospiti ad un viaggio attraverso gli anni '70, '80 e '90. A fine sfilata, sul palco dell'Amaro Mediterraneo Stage, dalle ore 18.00, tre icone della musica italiana: Alan Sorrenti, la voce eterea degli anni '70; Jo Squillo, la poliedrica regina degli anni '80; e Danny Losito (Double Dee), il maestro del ritmo inconfondibile degli anni '90.Dalla melodia senza età di “Figli delle Stelle” ai vibranti accordi di “Siamo donne” che sfidano il gender gap, fino alle indimenticabili note di successi mondiali come "Found Love”. E a seguire, ancora musica con un mix a tema a cura dell'Autodromo Club.A partire dalle 21:00, l'inizio del dj set live con lo show imperdibile del RadioCarro "La Ruota del Tempo".Non solo grandi show e musica al Carnevale di Putignano. Per questa edizione la Fondazione promette anche un tuffo nella gastronomia, a partire dalla farinella, sfarinato di ceci e orzo tostati da cui trae origine il nome dell’iconica maschera.L’appuntamento sarà in Piazza Farinella (largo Porta Nuova) dove è tutto pronto per un percorso tra sapori autentici, show culinari e spettacoli coinvolgenti, dove l'identità del territorio si fonderà con la magia delle attrazioni per i più piccoli.Un solo biglietto per un vortice di emozioni.Durante tutta la giornata del 4 febbraio, il ricco programma prevede: Esposizione di Vespe d’Epoca a cura del Vespa Club di Putignano nel Chiostro Comunale; La Carta Elegante, la personale d’arte di Luigia Bressan a cura dell’associazione Arte in viaggio presso il Museo Romanazzi Carducci; Show Local Stage: Calabritta & Friends Spettacoli, Balli e Animazioni in Piazza Farinella; Esibizione “Farinella Street Band” a cura dell’Ass.“Il Trillo” durante il percorso; “Butta i coriandoli e non il cibo!”, presentazioni e divulgazione a tema sulla prevenzione contro lo spreco del cibo e la rivisitazione di ingredienti e ricette antiche e “La cucina di Farinella” a cura dell’Associazione Cuochi "Trulli e Grotte" in Piazza Farinella dalle ore 11:00 alle 13:00; “Viaggio nel tempo alla scoperta della Farinella” a cura di Clara d’Aprile, rievocazione storica e approfondimento etnobotanico in Piazza Farinella; Artisti di strada per grandi e bambini con i PACHAMAMA; Laboratori di cartapesta a cura di Gesi Bianco dalle ore 15:30; dalle ore 19.00 l’apertura in piazza Farinella del Lighting Photo Booth, un meraviglioso cubo di luminarie dove immortalare la giornata, il tuo abito, i tuoi amici la tua famiglia con uno scatto fotografico d’autore realizzato dall’artista fotografo Dino Frittoli.I biglietti delle sfilate e degli eventi organizzati all’interno della manifestazione del Carnevale di Putignano 2024 sono acquistabili sul sito Carnevale di Putignano 2024 (e tramite piattaforma oline DoItYourself), nell’HUB della Fondazione del Carnevale di Putignano (prossima apertura) e in tutte le ricevitorie in cui è presente il servizio offerto da DoItYourself.