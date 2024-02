Tragedia a Firenze: individuato l'ultimo disperso nel crollo del cantiere del supermercato

FIRENZE - Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato con profonda tristezza che è stato individuato il corpo dell'ultimo disperso nel crollo del cantiere del supermercato di via Mariti a Firenze. Il bilancio della tragedia si attesta a cinque morti, confermando la drammaticità degli eventi. Giani ha espresso il suo cordoglio e ha dichiarato il lutto cittadino e regionale. Le indagini proseguiranno per comprendere le cause dell'incidente e per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.