Proteste in Russia dopo la morte di Alexei Navalny: dubbi sulle circostanze del decesso

I ministri del G7 hanno chiesto un'indagine approfondita sulle circostanze della sua morte. La famiglia e i collaboratori di Navalny sono convinti che la sua morte sia stata causata dalle privazioni carcerarie e dalle persecuzioni subite nel corso degli anni. La situazione continua a suscitare preoccupazioni e dubbi sulla situazione dei diritti umani in Russia.

La morte di Alexei Navalny nella colonia penale "Lupo Polare" ha suscitato indignazione e proteste in tutta la Russia. Numerose persone hanno manifestato portando fiori, nonostante le autorità abbiano avvertito che tali azioni sono contro la legge. Oltre 100 persone sono state arrestate in diverse città russe. Mentre le alte sfere del governo russo non hanno commentato la notizia, la portavoce di Navalny ha dichiarato che il dissidente è stato assassinato.