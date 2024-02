Fasano, seminario di formazione professionale 'Restauro e messa in sicurezza del Palazzo dell’Orologio'

FASANO (BR) - Proseguono le iniziative nella città di Fasano: giovedì 22 febbraio, dalle 15:30 alle 19:30, l’Amministrazione e l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Brindisi terranno in sala di rappresentanza, in Piazza Ciaia, il seminario di formazione professionale "Restauro e messa in sicurezza del Palazzo dell’orologio". L’incontro gode del patrocinio dell’ordine degli ingegneri delle province di Brindisi, d’intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce. - Proseguono le iniziative nella città di Fasano: giovedì 22 febbraio, dalle 15:30 alle 19:30, l’Amministrazione e l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Brindisi terranno in sala di rappresentanza, in Piazza Ciaia, il seminario di formazione professionale "Restauro e messa in sicurezza del Palazzo dell’orologio". L’incontro gode del patrocinio dell’ordine degli ingegneri delle province di Brindisi, d’intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce.





Dopo il saluto delle istituzioni, il Sindaco, dott. Francesco Zaccaria, il soprintendente arch. Francesca Riccio, e i presidenti degli ordini degli architetti e degli ingegneri, rispettivamente arch. Maurizio Marinazzo e ing. Cosimo Pescatore, si passerà in rassegna gli interventi di restauro del Palazzo dell’orologio, storica torre civica che chiude il profilo di Piazza Ciaia all’imbocco di via Carlo Alberto.

I relatori spazieranno dalla tutela del patrimonio pubblico al progetto, dalle autorizzazioni alle indagini stratigrafiche, dal cantiere agli appalti.

A chiusura degli interventi si passerà alla visita dell’elegante palazzo che è stato, dalla seconda metà del Settecento e per circa due secoli, sede del governo cittadino e che ora ospita gli uffici dell’assessorato alle Attività produttive e l’Info Point.

Il seminario attribuirà 4 crediti ai partecipanti iscritti all’ordine degli architetti PPC.

«Sarà un seminario interessante per gli addetti ai lavori ma anche per i tanti che hanno a cuore il nostro patrimonio – dice il Primo cittadino, Francesco Zaccaria – il centro antico di Fasano continua a migliorare e il palazzo dell’orologio è al centro del dibattito pubblico come esempio sull’importanza di far rifiorire agli antichi fasti i palazzi storici».

«La conduzione del cantiere, in stretta sinergia con la Soprintendenza, ha costituito un esempio di corretto approccio a quel sistema di attività coerenti coordinate e programmate, dal cui concorso si ottiene la conservazione del patrimonio culturale – dichiara la Dirigente del settore Lavori e Opere Pubbliche, ing. Rosa Belfiore – È proprio questo approccio che si vuole divulgare nel corso del seminario, un esempio di "buone pratiche" nell’esecuzione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle facciate del Palazzo dell’Orologio».