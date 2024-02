Tragedia a Ruvo: trovata senza vita 92enne

RUVO DI PUGLIA - Una drammatica scoperta ha sconvolto la tranquilla periferia di Ruvo, dove i Carabinieri hanno ritrovato senza vita Carmela Gattulli, 92 anni, nel suo appartamento di via Galileo Galilei. Sul posto è intervenuta anche la Squadra Scientifica per i rilievi del caso.L'anziana, non autosufficiente e allettata da tempo, viveva con la figlia disabile, assistita da una badante. Le circostanze del decesso sono ancora avvolte nel mistero, e le indagini sono in corso. Le autorità hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona e hanno già ascoltato gli altri figli della vittima, oltre alla stessa badante.È stato proprio uno dei figli di Carmela, allertato dalla badante, a chiamare le Forze dell'ordine. Il Procuratore di turno della Procura di Trani ha ordinato l'autopsia sul corpo della vittima per chiarire le cause del decesso.Al momento, nessuna pista è esclusa, e la comunità di Ruvo resta sconvolta da questa tragedia.