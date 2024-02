Tragedia sulla Strada Provinciale 79: giovane di 20 anni muore in incidente

SAN PIETRO VERNOTICO - La comunità di San Pietro Vernotico è in lutto per la perdita del giovane Pompilio (Ilio) Micello, 20 anni, deceduto ieri sera sulla strada provinciale 79 che collega San Donaci e Tuturano. L'incidente, avvenuto nel territorio di Cellino San Marco, ha scosso la tranquillità della zona.La vettura su cui Micello si trovava a bordo è uscita di strada in prossimità di una curva, ribaltandosi più volte prima di terminare la sua corsa in campagna. La tragedia è stata scoperta da un automobilista di passaggio che ha notato il veicolo accidentato.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente il servizio medico del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, ma purtroppo per il giovane Micello non c'è stato nulla da fare.Questa non è la prima volta che il destino si abbatte sulla famiglia Micello. Il giovane era già stato coinvolto in un altro incidente, avvenuto il 17 dicembre del 2022 a pochi chilometri di distanza, nel quale miracolosamente sopravvisse, mentre tre persone persero la vita.A bordo dell'auto coinvolta nell'incidente fatale c'era anche una ragazza, estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e trasportata in ospedale dal servizio medico del 118. Fortunatamente, non è in pericolo di vita nonostante i diversi traumi riportati.L'auto è stata sequestrata per consentire tutti gli accertamenti necessari al fine di comprendere le cause esatte dell'incidente che ha portato alla prematura scomparsa del giovane Micello. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore.